Свердловский омбудсмен заявила о нехватке мест в первоуральском изоляторе

«Изолятор временного содержания в Первоуральском отделе внутренних дел по сути уже давно превращен в центр временного содержания иностранных граждан», — рассказала Татьяна Мерзлякова.
По ее данным, в ИВС 64 из 86 мест занимают выходцы из республик Центральной Азии. Кроме того, для выдворяемых иностранцев, по ее словам, требуется пересмотреть условия содержания: часто они содержатся в не приспособленных для этого помещениях.
Она также обратила внимание, что подозреваемые первоуральцы увозятся в СИЗО в Екатеринбург, что не очень удобно для родственников задержанных.
«Сейчас там нет ни одного обвиняемого жителя Первоуральска, они сразу увозятся в СИЗО Екатеринбурга. Сложно работать следователям и адвокатам. Родственники тоже увозят передачки в Екатеринбург», — отметила омбудсмен.
Осенью прошлого года Татьяна Мерзлякова оценила условия содержания задержанных в изоляторе Ревды. Она проверила медпункт, наличие литературы и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.