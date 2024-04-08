Свердловский омбудсмен заявила о нехватке мест в первоуральском изоляторе

По ее данным, в ИВС 64 из 86 мест занимают выходцы из республик Центральной Азии. Кроме того, для выдворяемых иностранцев, по ее словам, требуется пересмотреть условия содержания: часто они содержатся в не приспособленных для этого помещениях.