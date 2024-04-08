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Свердловский омбудсмен заявила о нехватке мест в первоуральском изоляторе

ПЕРВОУРАЛЬСК, 8 апреля, ФедералПресс. В изоляторе временного содержания в Первоуральске большая часть задержанных — мигранты. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Изолятор временного содержания в Первоуральском отделе внутренних дел по сути уже давно превращен в центр временного содержания иностранных граждан», — рассказала Татьяна Мерзлякова.

По ее данным, в ИВС 64 из 86 мест занимают выходцы из республик Центральной Азии. Кроме того, для выдворяемых иностранцев, по ее словам, требуется пересмотреть условия содержания: часто они содержатся в не приспособленных для этого помещениях.

Она также обратила внимание, что подозреваемые первоуральцы увозятся в СИЗО в Екатеринбург, что не очень удобно для родственников задержанных.

«Сейчас там нет ни одного обвиняемого жителя Первоуральска, они сразу увозятся в СИЗО Екатеринбурга. Сложно работать следователям и адвокатам. Родственники тоже увозят передачки в Екатеринбург», — отметила омбудсмен.

Осенью прошлого года Татьяна Мерзлякова оценила условия содержания задержанных в изоляторе Ревды. Она проверила медпункт, наличие литературы и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

права человека