Красноярские коммунальщики начали подготовку к грозовому сезону

Сезон грозовых дождей длится с мая по октябрь. За это время, приводит данные пресс-служба «КрасКом», фиксируется не менее 60 грозовых часов и до четырех ударов молний на один квадратный километр.
До 1 мая, в преддверии грозового сезона, специалисты обновят контуры заземления, ограничители перенапряжения и другое оборудование нейтрализации атмосферных разрядов электричества на объектах городской системы жизнеобеспечения, которые обслуживает предприятие.
«Во время тестирования грозозащитных устройств поочередно отключаем воздушные линии электропередач, а водозаборы переводим на резервное электроснабжение. Эти предупредительные меры позволяют обеспечить безопасность электромонтёров, а главное, стабильно подавать холодную воду в домах красноярцев», — рассказывает генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.
Чтобы минимизировать риск технологических нарушений, которые может спровоцировать грозовой удар, необходимо обследовать 33 энергообъекта, обесчещивающих электроснабжение 7 водозаборных и 2 очистных сооружений, 69 насосных станций холодного водоснабжения и 120 — водоотведения.