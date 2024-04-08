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Красноярские коммунальщики начали подготовку к грозовому сезону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 1 мая в «КрасКом» запланирована большая работа по ремонту молниезащиты красноярских водозаборов.

Источник: КрасКом

Сезон грозовых дождей длится с мая по октябрь. За это время, приводит данные пресс-служба «КрасКом», фиксируется не менее 60 грозовых часов и до четырех ударов молний на один квадратный километр.

До 1 мая, в преддверии грозового сезона, специалисты обновят контуры заземления, ограничители перенапряжения и другое оборудование нейтрализации атмосферных разрядов электричества на объектах городской системы жизнеобеспечения, которые обслуживает предприятие.

«Во время тестирования грозозащитных устройств поочередно отключаем воздушные линии электропередач, а водозаборы переводим на резервное электроснабжение. Эти предупредительные меры позволяют обеспечить безопасность электромонтёров, а главное, стабильно подавать холодную воду в домах красноярцев», — рассказывает генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.

Чтобы минимизировать риск технологических нарушений, которые может спровоцировать грозовой удар, необходимо обследовать 33 энергообъекта, обесчещивающих электроснабжение 7 водозаборных и 2 очистных сооружений, 69 насосных станций холодного водоснабжения и 120 — водоотведения.

ЖКХ