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В аэропорту Иркутска началось строительство временного терминала прилета

На эти цели направили 585 млн рублей.

Источник: Правительство Иркутской области

Строительство временного терминала прилета внутренних линий продолжается в Международном аэропорту Иркутска. На проведение работ направили 585 млн рублей. В настоящее время специалисты монтируют основание здания. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Компания-подрядчик возводит одноэтажный модульный пассажирский павильон сборно-разборного типа. Площадь здания составит 2,6 тысячи кв. метра. В нем разместятся четыре зоны: прилета, выдачи багажа, ожидания для трансферных пассажиров и для встречающих.

Кроме того, планируется изменить подъездные пути и схемы парковки на привокзальной площади, увеличить въезды на территорию парковки и выезды с нее, создать более комфортную среду для гостей. Проект разработали совместно с мэрией Иркутска и ГИБДД города.

«Строительство временного терминала идёт по графику. По вопросу изменения схемы подъездных путей дано поручение проектировщикам ускорить темпы работ и до 20 апреля начать экспертизу стоимости. Это необходимо для синхронизации со строительством терминала», — сказал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Завершение строительства временного терминала, а также внесение корректировок в подъездные пути и схемы парковки запланировано на осень.

Добавим, что пассажиропоток аэропорта Иркутска растет с каждым годом. В прошлом году показатель достиг рекордных 3,7 млн пассажиров. Строящийся терминал внутренних авиалиний даст возможность разгрузить действующее здание аэровокзала внутренних линий, поскольку в нем останутся лишь вылетающие пассажиры и провожающие их людей. Как следствие — пассажиропоток аэропорта продолжит расти. Проводимые работы также позволят создать более комфортные условия для пассажиров и выполнить поручение президента РФ Владимира Путина. Работы находятся на контроле главы Приангарья Игоря Кобзева.

строительство