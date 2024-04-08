В аэропорту Иркутска началось строительство временного терминала прилета

Добавим, что пассажиропоток аэропорта Иркутска растет с каждым годом. В прошлом году показатель достиг рекордных 3,7 млн пассажиров. Строящийся терминал внутренних авиалиний даст возможность разгрузить действующее здание аэровокзала внутренних линий, поскольку в нем останутся лишь вылетающие пассажиры и провожающие их людей. Как следствие — пассажиропоток аэропорта продолжит расти. Проводимые работы также позволят создать более комфортные условия для пассажиров и выполнить поручение президента РФ Владимира Путина. Работы находятся на контроле главы Приангарья Игоря Кобзева.