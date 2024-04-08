Хоценко: омский Туристский информационный центр победил во всероссийском конкурсе

— Развитие регионального туризма — одна из приоритетных задач. Сейчас Омская область входит в топ-30 лучших регионов страны для туризма и отдыха. Количество туристов, которые к нам приезжают по итогам прошлого года выросло на 15%. Динамика хорошая, не останавливаемся, — написал Хоценко в телеграм-канале.