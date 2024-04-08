Хоценко: омский Туристский информационный центр победил во всероссийском конкурсе

Туристский информационный центр Омской области победил во Всероссийском конкурсе. Он стал лучшим музейным ТИЦ в России, сообщил Виталий Хоценко.
Накануне победителей всероссийского конкурса назвали на выставке-форуме сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» в Новосибирске. В их число вошла и Омской область.
По словам главы региона, сейчас развитие регионального туризма является одной из приоритетных задач.
— Развитие регионального туризма — одна из приоритетных задач. Сейчас Омская область входит в топ-30 лучших регионов страны для туризма и отдыха. Количество туристов, которые к нам приезжают по итогам прошлого года выросло на 15%. Динамика хорошая, не останавливаемся, — написал Хоценко в телеграм-канале.
Этим летом в Омской области пройдет сразу три масштабных мероприятия — фестивали «Слетье», «Турмикс» и «Симфопарк».