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Хоценко: омский Туристский информационный центр победил во всероссийском конкурсе

Туристский информационный центр Омской был признан лучшим музейным ТИЦ.

Туристский информационный центр Омской области победил во Всероссийском конкурсе. Он стал лучшим музейным ТИЦ в России, сообщил Виталий Хоценко.

Накануне победителей всероссийского конкурса назвали на выставке-форуме сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» в Новосибирске. В их число вошла и Омской область.

По словам главы региона, сейчас развитие регионального туризма является одной из приоритетных задач.

— Развитие регионального туризма — одна из приоритетных задач. Сейчас Омская область входит в топ-30 лучших регионов страны для туризма и отдыха. Количество туристов, которые к нам приезжают по итогам прошлого года выросло на 15%. Динамика хорошая, не останавливаемся, — написал Хоценко в телеграм-канале.

Этим летом в Омской области пройдет сразу три масштабных мероприятия — фестивали «Слетье», «Турмикс» и «Симфопарк».

туризм и отдых