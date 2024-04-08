400 команд приехали на чемпионат по робототехнике в Красноярск

«Пять лет назад на чемпионате присутствовали всего 10 регионов России, а сегодня их 43. Приехали и команды из Казахстана и Кыргызстана. На соревнованиях собрались и школьники начальных классов, которые только делают первые шаги в индустрии, и ребята-профессионалы, которые уже достигли определенного уровня и могут сами быть экспертами. Сегодня на мероприятии присутствуют научное сообщество и руководители крупных образовательных учреждений. Уверен, что в ходе деловой части чемпионата мы сможем наметить перечень первостепенных шагов по формированию новой системы подготовки инженерно-технических кадров для нашей страны», — отметил мэр Красноярска Владислав Логинов.