400 команд приехали на чемпионат по робототехнике в Красноярск

В Красноярске состоялся юбилейный национальный чемпионат по робототехнике «Красноярск 5.0». К нам приехали юные инженеры со всей России.
Ребятам представилась уникальная возможность не только представить экспертам свои разработки и идеи, но и получить на месте реальную помощь и совет от старших товарищей, а также обменяться опытом с участниками из других регионов.
«Пять лет назад на чемпионате присутствовали всего 10 регионов России, а сегодня их 43. Приехали и команды из Казахстана и Кыргызстана. На соревнованиях собрались и школьники начальных классов, которые только делают первые шаги в индустрии, и ребята-профессионалы, которые уже достигли определенного уровня и могут сами быть экспертами. Сегодня на мероприятии присутствуют научное сообщество и руководители крупных образовательных учреждений. Уверен, что в ходе деловой части чемпионата мы сможем наметить перечень первостепенных шагов по формированию новой системы подготовки инженерно-технических кадров для нашей страны», — отметил мэр Красноярска Владислав Логинов.
По мнению директора АНО «Лаборатория по робототехнике “Инженеры будущего” Максима Турушева, такое событие — настоящий шанс для юных инженеров. Ведь у участников есть возможность получить консультацию у специалистов, работающих на предприятиях города.
Отметим, что чемпионат проходил при поддержке фонда Хазрета Совмена. Генеральным партнёром мероприятия выступила компания «Эн+».
«Основатель Эн+ Олег Дерипаска всегда говорил о том, что качественные кадры для отрасли необходимо готовить сразу на нескольких этапах: в школе, вузах и ссузах, а также на предприятиях. Компания уже несколько лет поддерживает Национальный чемпионат по робототехнике, организуя партнерские соревнования “Энергия в действии”. Предусмотренная состязаниями проектная деятельность участников, в рамках которой они посещают наши предприятия, знакомятся с профессией, с работой инженеров, понимают, какие перспективы открывает техническое образование и специальности, как раз позволяет нам решать поставленную основателем задачу по подготовке высококвалифицированных, по-настоящему увлеченных кадров», — отметила заместитель директора департамента внешних коммуникаций Эн+ Елена Южакова.
Здесь в игровой форме дети учатся презентовать свои идеи, аргументировать и защищать их, а самое главное участники учатся работать в команде. Например, команда из Липецкой области презентовала проект стройки мини-ГЭС в районе Кудыкиной горы.
«Наш природный парк — главный туристический объект. Он даже в топ-30 лучших парков России вошёл. А колеса обозрения нет, представляете? Вот мы и хотим его установить. Однако наш регион считается энергодефицитным, вынуждены покупать её у соседних регионов. Мы провели большое исследование реки, протекающей через парк, и выяснили, что есть все шансы построить там мини-ГЭС. Она даст шанс запустить колесо», — рассуждает 10-летний участник Данил.
Наставники ребят уверены, что в инженерных науках детей привлекает возможность фантазировать и предлагать свои идеи. Такой опыт обязательно пригодится в будущем в любой области.
Отметим, что на чемпионате состоялось подписание соглашения между администрацией Красноярска и министерством образования Сахалинской области о праве проведения чемпионата в 2025 году в Южно-Сахалинске.
Победителям национальный чемпионат по робототехнике вручили призы и сертификаты на участие в международных соревнованиях в Индии. В число призеров вошла команда из Красноярска — Destiny, которая стала абсолютным чемпионом лиги «Технологий» в старшей возрастной категории.
Право участвовать в соревнованиях в Индии получила команда «Матрица» из Краснодарского края.