В Новокузнецке начали ремонтировать стелу на въезде в город

Как сообщает мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, на въезде в город начали ремонтировать стелу. Она пострадала во время урагана 19 ноября прошлого года.
В ближайшее время подрядчик проведёт демонтаж облицовочного материала. Затем необходимо провести обследование конструкции. Только после этого примем решение, какие работы будем выполнять, чтобы сооружение стало не только прочным, но и красивым символом города", — пишет глава Новокузнецка.
Стелу построили 10 лет назад в 2014 году по проекту новокузнецкого архитектора Андрея Христолюбова. Конструкция в виде двух арок отражает металлургическую и угледобывающую мощь города.