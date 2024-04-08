В Новокузнецке начали ремонтировать стелу на въезде в город

В ближайшее время подрядчик проведёт демонтаж облицовочного материала. Затем необходимо провести обследование конструкции. Только после этого примем решение, какие работы будем выполнять, чтобы сооружение стало не только прочным, но и красивым символом города", — пишет глава Новокузнецка.