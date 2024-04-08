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В Новокузнецке начали ремонтировать стелу на въезде в город

Стела построена 10 лет назад.

Как сообщает мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, на въезде в город начали ремонтировать стелу. Она пострадала во время урагана 19 ноября прошлого года.

В ближайшее время подрядчик проведёт демонтаж облицовочного материала. Затем необходимо провести обследование конструкции. Только после этого примем решение, какие работы будем выполнять, чтобы сооружение стало не только прочным, но и красивым символом города", — пишет глава Новокузнецка.

Стелу построили 10 лет назад в 2014 году по проекту новокузнецкого архитектора Андрея Христолюбова. Конструкция в виде двух арок отражает металлургическую и угледобывающую мощь города.