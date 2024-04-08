Алиханов анонсировал сад на Королевской горе рядом с Домом Советов

Глава Калининградской области Антон Алиханов пообещал представить проект сада, который появится рядом с разбираемым Домом Советов. Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале, рассказывая о субботнике на ул. Елизаветинской.
«Через неделю или две покажу вам первые эскизы нового сада, который мы будем создавать на Королевской горе рядом с Домом Советов».
Губернатор, члены правительства и администрации Калининграда за выходные посадили на Сельме 49 сакур. По словам руководителя области, в прошлые годы на аллее уже высаживали почти сотню деревьев, символизирующих весну.
Калининградец продаёт куски бетона, осыпающиеся при демонтаже Дома Советов, как сувениры.