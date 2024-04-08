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Алиханов анонсировал сад на Королевской горе рядом с Домом Советов

На Сельме высадили 49 сакур.

Глава Калининградской области Антон Алиханов пообещал представить проект сада, который появится рядом с разбираемым Домом Советов. Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале, рассказывая о субботнике на ул. Елизаветинской.

«Через неделю или две покажу вам первые эскизы нового сада, который мы будем создавать на Королевской горе рядом с Домом Советов».

написал Алиханов

Губернатор, члены правительства и администрации Калининграда за выходные посадили на Сельме 49 сакур. По словам руководителя области, в прошлые годы на аллее уже высаживали почти сотню деревьев, символизирующих весну.

Калининградец продаёт куски бетона, осыпающиеся при демонтаже Дома Советов, как сувениры.