84 участка остаются подтоплены на юге Челябинской области

В ведомстве добавили, что обстановка стабилизируется. Вода полностью ушла с 89 приусадебных участков и 66 жилых домов. К примеру, в Варненском районе её уровень за сутки снизился на полметра. Сотрудники МЧС продолжают мониторить ситуацию с прохождением паводка, в том числе в горнозаводской зоне, где также есть риск подтоплений.