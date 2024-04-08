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84 участка остаются подтоплены на юге Челябинской области

Речь о четырёх населённых пунктах.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Четыре жилых дома и 84 приусадебных участка на юге Челябинской области остаются подтопленными в результате паводка. Такие данные на утро 8 апреля приводит региональное ГУ МЧС.

Речь о подворьях в Южноуральске, а также сёлах Кизильское, Париж и Бреды.

В ведомстве добавили, что обстановка стабилизируется. Вода полностью ушла с 89 приусадебных участков и 66 жилых домов. К примеру, в Варненском районе её уровень за сутки снизился на полметра. Сотрудники МЧС продолжают мониторить ситуацию с прохождением паводка, в том числе в горнозаводской зоне, где также есть риск подтоплений.

МЧС