В Пермском крае на предстоящей неделе прогнозируют тепло и небольшие осадки

На предстоящей неделе, с 8 по 14 апреля, синоптики не прогнозируют погодных сюрпризов. Будет в меру тепло для этого периода года, пройдут кратковременные осадки. Это подтвердил «Комсомолке» портал «Метеоролог и я».
По составленному прогнозу погоды на неделю, осадки ожидаются в рамках нормы, в северных и северо-восточных районах возможен их избыток. Сыро будет в Кудымкарском, Красновишерском и Чердынском округах, Соликамске и Березниках.
Средний температурный фон ожидается выше климатической нормы на 2−2,5 градусов. Наибольшие отклонения прогнозируют к концу недели — в четверг-пятницу до 5−6 градусов. Следует опасаться сильных порывов ветра до 18 м/с.
Небольших осадков в виде мокрого снега надо ждать уже сегодня, 8 апреля. К середине недели снег сменит кратковременный дождь. С неба будет капать до начала выходных.
Температура воздуха днем сохранится в пределах +4…+9 градусов, ночью около −2…+2 градусов. Готовиться к небольшому похолоданию надо будет 13 и 14 апреля.
«По предварительным среднесрочным данным в выходные ожидаются прояснения и похолодание. В ночные часы не исключено понижение температуры воздуха до −10 градусов, днем около +1…+6 градусов. Интенсивность осадков и скорость ветра уменьшатся», — прогнозируют синоптики.