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В Пермском крае на предстоящей неделе прогнозируют тепло и небольшие осадки

Новых температурных рекордов синоптики не обещают.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

На предстоящей неделе, с 8 по 14 апреля, синоптики не прогнозируют погодных сюрпризов. Будет в меру тепло для этого периода года, пройдут кратковременные осадки. Это подтвердил «Комсомолке» портал «Метеоролог и я».

По составленному прогнозу погоды на неделю, осадки ожидаются в рамках нормы, в северных и северо-восточных районах возможен их избыток. Сыро будет в Кудымкарском, Красновишерском и Чердынском округах, Соликамске и Березниках.

Средний температурный фон ожидается выше климатической нормы на 2−2,5 градусов. Наибольшие отклонения прогнозируют к концу недели — в четверг-пятницу до 5−6 градусов. Следует опасаться сильных порывов ветра до 18 м/с.

Небольших осадков в виде мокрого снега надо ждать уже сегодня, 8 апреля. К середине недели снег сменит кратковременный дождь. С неба будет капать до начала выходных.

Температура воздуха днем сохранится в пределах +4…+9 градусов, ночью около −2…+2 градусов. Готовиться к небольшому похолоданию надо будет 13 и 14 апреля.

«По предварительным среднесрочным данным в выходные ожидаются прояснения и похолодание. В ночные часы не исключено понижение температуры воздуха до −10 градусов, днем около +1…+6 градусов. Интенсивность осадков и скорость ветра уменьшатся», — прогнозируют синоптики.