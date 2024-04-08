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МЧС попросило петербуржцев обходить стороной рекламные щиты из-за сильного ветра

Ветер в Северной столице в понедельник разгонится до 17 метров в секунду.

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Источник: Комсомольская правда

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Петербурге 8 апреля. В понедельник будет сильный ветер, порывы которого достигнут 17 метров в секунду. В связи с этим городское МЧС обратилось к местным жителям с просьбой в этот день быть особенно внимательными и осторожными, а также соблюдать несколько простых правил.

— Держись как можно дальше от рекламных конструкций, шатких строений, линий электропередач и деревьев; для парковки автомобиля выбирайте безопасное место, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, что из-за усиления ветра в Петербурге даже вводили «желтый» уровень погодной опасности. Он действовал с шести часов вечера 7 апреля до четырех часов утра 8 апреля. Однако в понедельник, по данным синоптиков, порывистый ветер сохранится. Поэтому пренебрегать рекомендациями спасателей сегодня не стоит.

МЧС