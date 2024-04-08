МЧС попросило петербуржцев обходить стороной рекламные щиты из-за сильного ветра

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Петербурге 8 апреля. В понедельник будет сильный ветер, порывы которого достигнут 17 метров в секунду. В связи с этим городское МЧС обратилось к местным жителям с просьбой в этот день быть особенно внимательными и осторожными, а также соблюдать несколько простых правил.