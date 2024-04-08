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В Самаре ожидается серия магнитных бурь в конце апреля 2024 года

В Самаре местных жителей предупредили об очередной серии магнитных бурь.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

В Самаре метеочувствительные горожане вновь окажутся под угрозой из-за серии сильной магнитной бури. Она накроет город в конце апреля 2024 года.

По информации сервиса my-calend, серия магнитных бурь будет действовать на метеозависимых жителей с 18 по 23 апреля. В этот период горожане могут столкнуться с головокружением, апатией, плохим самочувствием и резкими скачками артериального давления. Кроме того, возможно обострение хронических заболеваний. Сила магнитных бурь будет колебаться от 3 до 4 баллов.

Специалисты рекомендуют самарцам больше гулять, соблюдать режим дня и правильно питаться. Не стоит переутомляться и употреблять алкоголь.

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