В Красноярске на рабочей неделе ожидаются резкие перепады температуры. Такой прогноз публикует портал GISMETEO. Так, во вторник днем в городе ожидается +20, а уже в пятницу похолодает до 0 градусов. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на рабочую неделю 8—12 апреля 2024.