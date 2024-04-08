В Красноярске на рабочей неделе ожидаются резкие перепады температуры. Такой прогноз публикует портал GISMETEO. Так, во вторник днем в городе ожидается +20, а уже в пятницу похолодает до 0 градусов. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на рабочую неделю
Погода в Красноярске 8 апреля 2024
Сегодня, 8 апреля, в городе ожидается до +6 градусов, порывы ветра составят 9 метров в секунду. Ночью будет холодно — до −6 градусов.
Погода в Красноярске 9 апреля 2024
Вторник станет самым теплым днем на неделе. В городе будет +20 градусов, небольшая облачность и без осадков. Порывы ветра составят 8 метров в секунду. При этом ночью похолодает до 0 градусов.
Погода в Красноярске 10 апреля 2024
Среда красноярцев хорошей погодой не обрадует — ожидается дождь, похолодает до +11 градусов, а порывы ветра составят 9 метров в секунду. Ночью ожидается до +6.
Погода в Красноярске 11 апреля 2024
В четверг заметно похолодает. Днем ожидается до +4 градусов, мокрый снег, облачно. Ночью температура опустится до −1.
Погода в Красноярске 12 апреля 2024
В последний рабочий день на неделе в городе ожидается 0 градусов, малооблачно и без осадков. Ночью прохладно — до −4 градусов.