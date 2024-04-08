218 водителей в Иркутске лишились прав

Согласно действующему законодательству, срок лишения начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. При этом сдать водительское удостоверение в подразделение ГИБДД водитель обязан в течение трех рабочих дней. В случае уклонения от этого требования течение срока его лишения прерывается и начнет исчисляться только после того, как он сдаст свое водительское удостоверение.