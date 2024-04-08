218 водителей в Иркутске лишились прав

На сегодняшний день 218 водителей в Иркутске лишены права управления транспортным средством по решению суда. Однако сдали водительское удостоверение лишь 22 автомобилиста, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутска.
Согласно действующему законодательству, срок лишения начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. При этом сдать водительское удостоверение в подразделение ГИБДД водитель обязан в течение трех рабочих дней. В случае уклонения от этого требования течение срока его лишения прерывается и начнет исчисляться только после того, как он сдаст свое водительское удостоверение.
Напоминаем, управление ТС лицом, лишенным права управления, влечёт штраф в размере 30 тысяч рублей или арест до 15 суток. Повторное вождение без прав грозит автомобилисту штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.