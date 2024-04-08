Средний Урал снова накроют дождь и снег

«За фронтом в регион по высотам поступит более холодная воздушная масса, однако в приземном слое атмосферы несколько потеплеет: температурная инверсия на высотах ниже 2 км практически исчезнет и восстановится нормальная зависимость температуры от высоты, чем ниже, тем теплее», — объяснил синоптик.