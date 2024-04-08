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Средний Урал снова накроют дождь и снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля, ФедералПресс. Уральские синоптики не радуют свердловчан погодными прогнозами. В регионе продолжается череда осадков.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "ФедералПресс"

В Свердловской области продолжаются осадки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Алексей Пулин. В южных районах региона в понедельник ожидается дождь, а в центральных и северных — снег.

«За фронтом в регион по высотам поступит более холодная воздушная масса, однако в приземном слое атмосферы несколько потеплеет: температурная инверсия на высотах ниже 2 км практически исчезнет и восстановится нормальная зависимость температуры от высоты, чем ниже, тем теплее», — объяснил синоптик.

Синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко поделилась, что 8 апреля на севере Свердловской области была зафиксирована высота снежного покрова 1−10 см, а в прилегающих районах 18−40 см. При этом в ближайшие трое суток с 9 по 11 апреля температура воздуха будет близка к норме.

«Ночью −1, +3°, на севере Свердловской области до −6°, днем +3, +8°. Осадки от небольших до умеренных (дождь, на севере с мокрым снегом) ожидаются во вторник-среду при движении мезомасштабного северо-западного циклона», — прогнозирует синоптик.

Самым теплым днем недели, отмечает Шепоренко, станет 12 апреля. В этот день есть вероятность небольшого дождя, но даже с осадками день обещает быть теплым: в Екатеринбурге 10−13 градусов, на севере 5−9 градусов.

Сегодня, 8 апреля, в Свердловской области ночью −1… −6, в южных районах до 0… +2.

В Екатеринбурге понедельник будет облачным с небольшими прояснениями. Утром возможна небольшая дымка. Ночью и утром дождливо, днем ветер 3−8 м / с. Ночью температура воздуха 0…+2, днем +5… +7.

Ранее стало известно, что из-за пришедшего в регион тепла реки Свердловской области начали выходить из берегов. Так, в Екатеринбурге знаменитая Исеть затопила прогулочные зоны и центральные части города.