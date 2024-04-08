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В сквере на северо-западе Челябинска начали строить сухой фонтан с подсветкой

В Курчатовском районе Челябинска началась подготовка к преображению сквера на улице Молодогвардейцев. Там собираются построить входную зону и установить сухой фонтан. Подрядчик уже огородил территорию и завёз строительные материалы.

Источник: Pchela.News

Работы, как и планировалось, начались в апреле. К 15 июля подрядчик должен будет заменить асфальтовое покрытие, обустроить клумбы, высадить растения, посеять газон и смонтировать сухой фонтан с подсветкой и 29 струями. Благоустройством занимается челябинское ООО «Стрела Плюс». На аукционе, состоявшемся прошлой осенью, компания снизила начальную цену контракта с 35,4 миллиона до 29,9 миллиона рублей и выиграла торги.

Место работ огородили деревянным забором.

Также в сквере сделают современное наружное освещение, коммуникации от которого спрячут под землёй. Кроме того, там установят стулья, скамейки, урны, стенд с навигацией и проведут озеленение.

Входная группа после благоустройства серьёзно преобразится.

Сухой фонтан установят в центре входной группы вместо постамента.

Напомним, в прошлом году сквер на улице Молодогвардейцев жители Курчатовского района выбрали для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». На платформе обратной связи за него проголосовали 17,7 тысячи человек.

А ранее в Челябинске приступили к реставрации памятника «Сказ об Урале», расположенный около железнодорожного вокзала.

архитектура