Субботники в Челябинске стартуют с 15 апреля

В Челябинске готовятся к масштабной уборке города после зимы. Как сообщила глава города Наталья Котова, уже на следующей неделе стартуют массовые субботники. Задача на эту неделю — убрать грязь с дорог.
— Усиливаем работу по очистке прилотковой части дорог от грязи. Пока не уберем, мыть не начнем — я про шампунь говорю, — сказала Наталья Котова. — Как подсохнет, выходим на субботники. Ориентировочно, к 15 апреля готовимся.
Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов отметил, что с началом строительного сезона начался вывоз мусора и грязи со стройплощадок, где возобновляются работы. Грязь с колес грузовиков при этом попадает на проезжую часть. Наталья Котова дала поручение проследить, чтобы строители мыли колеса машин, выезжающих со стройплощадок.