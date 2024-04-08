Субботники в Челябинске стартуют с 15 апреля

Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов отметил, что с началом строительного сезона начался вывоз мусора и грязи со стройплощадок, где возобновляются работы. Грязь с колес грузовиков при этом попадает на проезжую часть. Наталья Котова дала поручение проследить, чтобы строители мыли колеса машин, выезжающих со стройплощадок.