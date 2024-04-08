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Субботники в Челябинске стартуют с 15 апреля

Наталья Котова поручила подготовить улицы Челябинска к помывке шампунем.

Источник: КДХ г. Челябинска

В Челябинске готовятся к масштабной уборке города после зимы. Как сообщила глава города Наталья Котова, уже на следующей неделе стартуют массовые субботники. Задача на эту неделю — убрать грязь с дорог.

— Усиливаем работу по очистке прилотковой части дорог от грязи. Пока не уберем, мыть не начнем — я про шампунь говорю, — сказала Наталья Котова. — Как подсохнет, выходим на субботники. Ориентировочно, к 15 апреля готовимся.

Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов отметил, что с началом строительного сезона начался вывоз мусора и грязи со стройплощадок, где возобновляются работы. Грязь с колес грузовиков при этом попадает на проезжую часть. Наталья Котова дала поручение проследить, чтобы строители мыли колеса машин, выезжающих со стройплощадок.

ЖКХ