Лебеди вернулись в Артемовские луга после зимы

Краснокнижные лебеди-шипуны вернулись в Артемовские луга в Нижегородской области, сообщается в соцсетях пространства.
Вернувшуюся после зимы троицу заметили 7 апреля. Увидеть их можно даже из окон многоэтажных домов рядом с Артемовскими лугами.
Куда именно улетали птицы — неизвестно. Чаще всего лебеди пережидают холодное время года на территории Каспийского бассейна.
«Из года в год они возвращаются к нам в Артёмы, чтобы дать потомство и научить нас любви, верности, дружбе, уважению друг к другу, даже если мы разные, радости жизни и волшебному ощущению полёта!» — говорится в сообщении.
Напомним, лебеди прилетают в Артемовский луга третий год подряд. Лебеди-шипунов гнездились и вывели потомство здесь в 2022 и 2023 году. В этот раз они прилетели в большем составе.