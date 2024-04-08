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Лебеди вернулись в Артемовские луга после зимы

Вернувшуюся после зимы троицу заметили 7 апреля.

Краснокнижные лебеди-шипуны вернулись в Артемовские луга в Нижегородской области, сообщается в соцсетях пространства.

Вернувшуюся после зимы троицу заметили 7 апреля. Увидеть их можно даже из окон многоэтажных домов рядом с Артемовскими лугами.

Куда именно улетали птицы — неизвестно. Чаще всего лебеди пережидают холодное время года на территории Каспийского бассейна.

«Из года в год они возвращаются к нам в Артёмы, чтобы дать потомство и научить нас любви, верности, дружбе, уважению друг к другу, даже если мы разные, радости жизни и волшебному ощущению полёта!» — говорится в сообщении.

Напомним, лебеди прилетают в Артемовский луга третий год подряд. Лебеди-шипунов гнездились и вывели потомство здесь в 2022 и 2023 году. В этот раз они прилетели в большем составе.

флора и фауна