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Дожди и потепление до +20 градусов ждут нижегородцев на новой рабочей неделе

Дождь ожидается в конце и начале недели.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Нижегородская правда

Температурные качели и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на новой рабочей недели с 8 по 12 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

В понедельник, 8 апреля, небольшой дождь будет идти утром и днем. Вечер ожидается пасмурным. Температура будет колебаться от +6 до +16 градусов.

Вторник и среда, 9 и 10 апреля, будут облачными с прояснениями. Воздух максимально прогреется до +18 градусов.

Четверг, 11 апреля, станет самым теплым днем на рабочей неделе: столбики термометров поднимутся до +20 градусов. День будет пасмурным, а вечером пройдет небольшой дождь.

В пятницу, воздух максимально прогреется до +14 градусов, вечером похолодает до +7 градусов. Вечером и ночью ожидается дождь.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что синоптики рассказали нижегородцам о погоде в майские праздники.