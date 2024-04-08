Дожди и потепление до +20 градусов ждут нижегородцев на новой рабочей неделе

Температурные качели и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на новой рабочей недели с 8 по 12 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
В понедельник, 8 апреля, небольшой дождь будет идти утром и днем. Вечер ожидается пасмурным. Температура будет колебаться от +6 до +16 градусов.
Вторник и среда, 9 и 10 апреля, будут облачными с прояснениями. Воздух максимально прогреется до +18 градусов.
Четверг, 11 апреля, станет самым теплым днем на рабочей неделе: столбики термометров поднимутся до +20 градусов. День будет пасмурным, а вечером пройдет небольшой дождь.
В пятницу, воздух максимально прогреется до +14 градусов, вечером похолодает до +7 градусов. Вечером и ночью ожидается дождь.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что синоптики рассказали нижегородцам о погоде в майские праздники.