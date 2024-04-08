В Омске могут запустить новый автобусный маршрут по Нефтяникам

На улице Попова в Нефтяниках большие сложности с транспортом. Несколько лет назад туда ездила 393-я маршрутка, однако потом она перестала курсировать. Так, улица в микрорайоне Юбилейном стала ещё более удалённой от остановок, и уехать оттуда и туда практически невозможно.