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В Омске могут запустить новый автобусный маршрут по Нефтяникам

Для омичей с улицы Попова хотят сделать маршрут до СибАДИ.

Источник: Om1.ru

На улице Попова в Нефтяниках большие сложности с транспортом. Несколько лет назад туда ездила 393-я маршрутка, однако потом она перестала курсировать. Так, улица в микрорайоне Юбилейном стала ещё более удалённой от остановок, и уехать оттуда и туда практически невозможно.

Коллегам из ГТРК «Иртыш» замдиректора департамента транспорта Сергей Фальковский рассказал, что в мэрии обсуждают план решения проблемы жителей Лукьяновки.

«Прорабатывается вопрос о запуске маршрута из этого отдаленного пункта. От улицы Попова планируется запустить до СИБАДИ. Это будет укороченный маршрут, специально сделанный для данных пассажиров», — сообщил Фальковский.

сообщил Фальковский