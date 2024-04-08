Мы заинтересованы в железной дороге на Сахалин — губернатор Хабаровского края

— Нас интересует не только само соединение с Сахалином мостом или тоннелем, а еще и подход к мосту. Если будет прокладываться магистраль, она пойдет от станции Селихин на БАМе, а там у нас есть нефтяной порт Де-Кастри, который не имеет железной дороги. А чуть севернее расположен город Николаевск-на-Амуре. Там есть ТЭЦ, порт, рыбопромышленные компании, живут замечательные люди, а железной дороги нет. И мы связываем развитие Нижнего Амура и побережья Татарского пролива как раз с мостом на Сахалин, — рассказал Михаил Дегтярев.