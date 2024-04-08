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Мы заинтересованы в железной дороге на Сахалин — губернатор Хабаровского края

Стройка поспособствует развитию Нижнего Амура и побережья Татарского пролива.

Источник: Хабаровский край сегодня

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что у региона сохраняется интерес к строительству моста на Сахалин. Реализация крупного инфраструктурного проекта поможет не только соединить остров с материком, но и развить населенные пункты Нижнего Амура, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Нас интересует не только само соединение с Сахалином мостом или тоннелем, а еще и подход к мосту. Если будет прокладываться магистраль, она пойдет от станции Селихин на БАМе, а там у нас есть нефтяной порт Де-Кастри, который не имеет железной дороги. А чуть севернее расположен город Николаевск-на-Амуре. Там есть ТЭЦ, порт, рыбопромышленные компании, живут замечательные люди, а железной дороги нет. И мы связываем развитие Нижнего Амура и побережья Татарского пролива как раз с мостом на Сахалин, — рассказал Михаил Дегтярев.

Также он добавил, что государству вполне по силам найти и грузовую базу для товарообмена между островной областью и Хабаровским краем: развитие идет у обоих регионов, чему способствует также разворот российской политики на Восток.