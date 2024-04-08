Во Владивостоке отменили запрет на массовые развлекательные мероприятия

Так на мероприятиях с участием более 500 человек организаторы будут обязаны обеспечить охрану, состоящую не менее чем из трех вооруженных работников. «Необходимо привлечь не менее трех вооруженных работников шестого разряда, либо сотрудников Росгвардии с табельным оружием», — гласит текст постановления.