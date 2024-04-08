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Во Владивостоке отменили запрет на массовые развлекательные мероприятия

Во Владивостоке выпущено новое постановление о безопасности во время мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Константин Шестаков подписал постановление об отмене запрета на проведение культурно-массовых мероприятий во Владивостоке. Вместо полного запрета в силу вступили ограничения, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Так на мероприятиях с участием более 500 человек организаторы будут обязаны обеспечить охрану, состоящую не менее чем из трех вооруженных работников. «Необходимо привлечь не менее трех вооруженных работников шестого разряда, либо сотрудников Росгвардии с табельным оружием», — гласит текст постановления.

Посещение образовательных организаций родителями и посторонними по-прежнему запрещено.

Напомним, что запрет на проведение массовых мероприятий был введен во Владивостоке 23 марта, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Террористы стреляли в спины убегающим посетителям. «КП» посвятила отдельную страницу памяти погибшим. В стране ранее объявляли траур.