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В МЧС по Башкирии сообщили, где сегодня взорвут лед

На контроле МЧС по РБ, по состоянию на 8 апреля, находятся 46 ситуаций в 20 муниципальных образованиях, связанных с затоплением 3 жилых домов, 138 придомовых участков, 1254 садовых участков и 115 садовых домов.

Источник: Башинформ

На контроле 21 участок автомобильных дорог и 13 низководных мостов. Продолжают находиться в пунктах временного размещения семь человек, в том числе четверо детей, в Давлекановском районе.

«За сутки проведены взрывные работы на реке Белой из-за затора льда на участках воды около населенных пунктов Тимирово, Старомунасипово, Набиево Бурзянского района. На сегодняшний день запланированы взрывные работы в деревне Нижний Авзян Белорецкого района и селе Большеустьикинское Мечетлинского района», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня на территории Республики Башкортостан прогнозируется подтопление автодорог в Мечетлинском районе, придомовых территорий в Иглинском районе и в городе Октябрьском.

«Уважаемые жители, просим заранее принять необходимые меры, собрать документы, лекарства, ценные вещи, перегнать скот на возвышенность», — обратились к гражданам в МЧС по РБ.

Как информировал «Башинформ», ссылаясь на данные госкомитета РБ по ЧС, в Башкирии за сутки поступило 38 новых сообщений о подтоплениях.

МЧС