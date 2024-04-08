В МЧС по Башкирии сообщили, где сегодня взорвут лед

На контроле 21 участок автомобильных дорог и 13 низководных мостов. Продолжают находиться в пунктах временного размещения семь человек, в том числе четверо детей, в Давлекановском районе.
«За сутки проведены взрывные работы на реке Белой из-за затора льда на участках воды около населенных пунктов Тимирово, Старомунасипово, Набиево Бурзянского района. На сегодняшний день запланированы взрывные работы в деревне Нижний Авзян Белорецкого района и селе Большеустьикинское Мечетлинского района», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сегодня на территории Республики Башкортостан прогнозируется подтопление автодорог в Мечетлинском районе, придомовых территорий в Иглинском районе и в городе Октябрьском.
«Уважаемые жители, просим заранее принять необходимые меры, собрать документы, лекарства, ценные вещи, перегнать скот на возвышенность», — обратились к гражданам в МЧС по РБ.
Как информировал «Башинформ», ссылаясь на данные госкомитета РБ по ЧС, в Башкирии за сутки поступило 38 новых сообщений о подтоплениях.