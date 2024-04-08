Врач скорой помощи — о рабочих буднях

Работа экипажа скорой помощи — это непрерывный поток ситуаций, требующих мгновенной реакции. Владимир Тарасов, заслуженный врач России, успешно справляется с ними уже 40 лет. Даже на пенсии не оставил работу — продолжает ездить по вызовам и спасать жизни.
«Кому за 300»
До «скорой», ещё учась в институте, Владимир Федорович работал в психиатрической клинике, затем, по окончании, терапевтом в больницах и поликлиниках — и Хабаровска, и городах и отдалённых посёлках Севера. Однажды, в очередной раз вернувшись в родной город — в Хабаровск, после встречи с институтскими друзьями, он решил, наконец, остаться и пойти работать на «скорой».
«Норма рабочего времени тогда была 150 часов в смену, но молодёжь вырабатывала в два раза больше. У нас даже клуб был “Кому за 300” — тех, кто работал на две ставки. Я начинал в дотелефонную эру, даже стационарных телефонов не было у многих. То есть вечером, как правило, вызывали только по экстренным случаям. А сейчас звонят, даже если психологически себя плохо почувствовал, допустим, пожилой человек», — рассказывает доктор.
У врачей и фельдшеров скорой бывают и особо загруженные дни, когда один вызов следует за другим — без передышки. Доктор рассказывает, что пятница для многих — это законный день, чтобы расслабиться. Но для врачей скорой это день особой рабочей интенсивности, когда вызовы учащаются, как и в любые праздничные дни.
Об одном из многочисленных «праздничных» случаев Владимир Фёдорович рассказывает, как о классическом:
«Мать вызвала скорую помощь сыну якобы из-за сердечного припадка. Заходим в квартиру, полумрак, в комнате сидит мужик лет сорока. В руках у него кувалда, громадная кувалда с железной ручкой. И он периодически оглядывается и ударяет этой кувалдой по стене, а на стене ямы аж до арматуры. Пришлось вспомнить опыт работы санитаром в психиатрической клинике. А ведь он мог всех нас покрошить этой кувалдой. У него была белая горячка и он отбивался от своих драконов, которые лезли к нему сзади».
Приплыли!
По словам врача, не каждый психологически сможет выдержать нелёгкую работу на скорой. Вызовы бригадам приходят, откуда угодно — из тёплых квартир, с пожаров, дорожно-транспортных и других происшествий. Каждый случай особый и требует быстрых реакций.
Но не обходится и без забавных эпизодов. Один из таких случился не так давно у психиатрической бригады.
Приехав на вызов, медики увидели рыбака, который не в тишине природы, а на лестничной клетке многоквартирного дома вёл изнурительную борьбу с водными стихиями — с невидимыми волнами, вооружившись вёслами. Мужчина лет 40, вполне серьёзный в своих намерениях, «плыл» по суше, сидя в резиновой лодке и упорно работая веслами. Он так интенсивно грёб, что явно представлял угрозу для жизни окружающих. Не колеблясь перед лицом неординарной задачи, врачебная бригада эффективно и оперативно сумела обезопасить мужчину от возможных травм.
«Они его скрутили, конечно. Но только настоящий больной жил этажом выше и в итоге его забрали, а “лодочника”, проверявшего свою новую, только что купленную резиновую лодку, отпустили», — поделился Владимир Фёдорович.
Врач должен быть не только опытным профессионалом, ему необходимо сопереживать своим пациентам.
"Иногда погода играет свою роль, особенно на хронических больных. Сильный ветер больше 10 метров в секунду на хронических пациентов действует отрицательно, или магнитные бури — они тоже вызывают психологическое напряжение. Есть небольшое количество людей, у которых случаются панические атаки. И пациенты сами нагнетают страхи, ухудшают свое состояние.
И если с таким человеком контакт есть словесный, то можно объяснить ему. Или к зеркалу подвести. Однажды у меня был такой опыт с одной дамой. Пришлось подвести её просто к зеркалу. Увидев какое у неё страшное лицо от ужаса, она начала расслабляться и её самочувствие улучшилось, потому что пугающий собственный внешний вид даёт иногда нужный эффект в другую сторону", -рассказывает Владимир Фёдорович.
Лень — это дорога на тот свет
«На пенсии я уже 15 лет, я не собирался продолжать работать, но почему-то продолжаю. Пенсия врача скорой помощи ничтожная, поэтому для многих профессионалов работа остается главным источником дохода. В свободное время я отдыхаю и восстанавливаю силы после смены. Супруга у меня умерла, а мои взрослые дети поддерживает мою работу, потому что понимают, что пока я работаю, я живу. Главное — не лениться. Лень — это дорога на тот свет. Физическая, психическая активность уменьшается и всё. Угаснешь очень быстро. А движение — это жизнь», — говорит Владимир Тарасов.