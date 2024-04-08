Врач скорой помощи — о рабочих буднях

«Норма рабочего времени тогда была 150 часов в смену, но молодёжь вырабатывала в два раза больше. У нас даже клуб был “Кому за 300” — тех, кто работал на две ставки. Я начинал в дотелефонную эру, даже стационарных телефонов не было у многих. То есть вечером, как правило, вызывали только по экстренным случаям. А сейчас звонят, даже если психологически себя плохо почувствовал, допустим, пожилой человек», — рассказывает доктор.