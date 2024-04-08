Внезапно в Петербурге выросли аномальные пробки. Стоят и на КАД, и на ЗСД

Загруженность дорог Петербурга утром 8 апреля достигла «красных» 7 баллов несмотря на отсутствие осадков.
Плотные пробки возникли не только в городе, но и на скоростных магистралях. На севере ЗСД плотная пробка в сторону юга, пользователи отметили там ДТП. На КАД пробки растянулись почти по всей восточной части. Там начался сезон ремонтов. Перед вантовым мостом пробка превышает 8 километров, и ей в хвост пристраивается следующая пробка. На участке от Мурманского шоссе к вантовому мосту устраняют колейность покрытия с 6 по 12 апреля. С 9 по 16 апреля в районе развязки с Колтушским шоссе по той же причине перекрыты третья и четвёртая полосы движения.
Кроме того, пробки стоят на Мурманском шоссе и Народной улице (как часто бывает, если плотно перед вантовым мостом), на проспекте Косыгина и Заневском, на набережных Невы, в том числе в центре города.