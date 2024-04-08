В Ростовской области на смену жаре в +26 градусов придут дожди

В Ростовской области рабочая неделя начнется с жаркой и солнечной погоды. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.
В понедельник, 8 апреля, в регионе осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +18…+23, а ночью столбик термометра опустится до +6…+11. На севере области столбики термометров опустятся до +3. Порывы ветра достигнут 2−5 метров в секунду.
Следующие два дня, 9 и 10 апреля, воздух прогреется до +26 градусов, а в ночное время столбики термометров опустятся до +4…+12.
Похолодание в регион придет с 11 апреля. Синоптики обещают в некоторых районах области небольшие дожди и прохладу до +15 В северных районах, а в восточных до +24. Ночью температура останется без изменений — до +6.
С 12 по 14 апреля в регионе также пройдут дожди и будет прохладная погода. Отметим, что автомобилистам стоит быть внимательнее во время осадков.