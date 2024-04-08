Появился график ремонта 477 дорог в Омске

Всего в перечне указано 477 локаций, где должны залатать ямы. В графике указано, какие дороги отремонтируют в апреле, какие — в мае, июне и июле. К примеру, ремонт на улице 70 лет Октября и проспекте Королева ожидается в мае, работы по улицам Блусевич и 3-й Транспортной — в июне, на улицах Стрельникова и Почтовой — в июле. Впрочем, ремонт дорог на некоторых улицах, в частности, Воровского и Рокоссовского, запланированы уже на апрель 2024 года.