Появился график ремонта 477 дорог в Омске

Планируется, что ремонт пройдет на разбитых участках и должен завершиться к концу июля 2024 года.
«В приоритете — востребованные дороги с наиболее интенсивным трафиком. Новый асфальт уложат на площади более 350 тыс. кв. м, на эти работы из городского бюджета направлено 120 млн рублей», — пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.
Всего в перечне указано 477 локаций, где должны залатать ямы. В графике указано, какие дороги отремонтируют в апреле, какие — в мае, июне и июле. К примеру, ремонт на улице 70 лет Октября и проспекте Королева ожидается в мае, работы по улицам Блусевич и 3-й Транспортной — в июне, на улицах Стрельникова и Почтовой — в июле. Впрочем, ремонт дорог на некоторых улицах, в частности, Воровского и Рокоссовского, запланированы уже на апрель 2024 года.
Полный график дорожных работ можно посмотреть здесь.