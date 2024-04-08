Сергей Кравчук: Особое внимание при записи в 1 класс нужно уделить детям участников СВО

«При зачислении детей в первые классы особое внимание нужно уделить ребятам из семей участников СВО. Необходимо найти возможность взять каждого такого ребенка под опеку, чтобы и ему было комфортно учиться, и родители лишний раз не переживали за состояние своего первоклассника, — сказал на аппаратном совещании глава краевой столицы Сергей Кравчук. — В этом году у нас добавилась еще одна категория — дети погибших. За ними закрепляется внеочередное право на зачисление в определенную школу».