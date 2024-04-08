Сергей Кравчук: Особое внимание при записи в 1 класс нужно уделить детям участников СВО

В Хабаровске продолжается прием заявлений в общеобразовательные учреждения. В этом году в краевой столице впервые сядут за парты более 8 тысяч учеников. На данный момент школы приняли уже 5100 заявлений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«При зачислении детей в первые классы особое внимание нужно уделить ребятам из семей участников СВО. Необходимо найти возможность взять каждого такого ребенка под опеку, чтобы и ему было комфортно учиться, и родители лишний раз не переживали за состояние своего первоклассника, — сказал на аппаратном совещании глава краевой столицы Сергей Кравчук. — В этом году у нас добавилась еще одна категория — дети погибших. За ними закрепляется внеочередное право на зачисление в определенную школу».
Кроме того, первоочередным правом такого зачисления обладают дети, чьи родители трудятся в силовых и правоохранительных структурах, а также те, чьи сестры или братья уже учатся в образовательном учреждении.
«Все идет в штатном плановом режиме. По субботам школы ведут запись в очном режиме. При этом в любое время родители могут подать заявление через портал госуслуг», — подчеркнула начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.
«С 6 июля уже начнется запись для тех, кто желает отдать своего ребенка в школу не по прописке. При наличии свободных мест ребята будут зачислены в учебное учреждение», — сказала Татьяна Матвеенкова.
Для оформления малыша в первый класс, помимо заявления, требуется паспорт родителя или опекуна, свидетельства о рождении ребенка и о его регистрации по месту жительства (или по месту пребывания на закрепленной территории). Опекуны и приемные родители, помимо прочего, должны представить документ, подтверждающий факт законности представительства ребенка.
Открыта «горячая линия» городского управления образования по вопросам записи в первый класс по телефону 8−900−340−09−04.