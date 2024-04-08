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Волгоградцам объяснили, зачем нужно считать калории

В рамках Недели подсчета калорий специалисты облздрава рассказали о пользе правильного питания.

Источник: Волгоградская правда

Основные причины роста абдоминального и генерализованного ожирения — нерациональное питание с избыточной энергоемкостью пищи, сидячий образ жизни и недостаток физической активности.

Специалисты подчеркнули, что правильное пищевое поведение — это залог здоровья, а путь к здоровью лежит через подсчет калорий.

Так, мужчины должны придерживаться нормы в 2500 ккал в день, женщины не должны выходить за рамки 1600−1800 ккал ежедневно.

Подсчет калорий необходим для того, чтобы управлять весом, снизить риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

здоровье