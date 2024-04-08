В Калининграде побит очередной суточный температурный рекорд

По данным метеостанции, воздух в Калининграде воскресенье прогрелся до +23,5°С, что превысило сравнительно недавний рекорд от 2020 года, который составлял +21,9°С. В Балтийске максимальная температура составила +20,6°С, предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 7 апреля 1984 года, когда температура воздуха прогрелась до +18,7°С.