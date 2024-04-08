Благоустройство музея-заповедника «Коломенское» начнется в этом году

Мэр отметил, что ежегодно «Коломенское» посещают больше 4 миллионов человек — особой популярностью парковая территория музея-заповедника пользуется во время новогодних и масленичных гуляний и, конечно, во время цветения исторических яблоневых садов, заложенных еще в XVII веке.