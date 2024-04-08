Благоустройство музея-заповедника «Коломенское» начнется в этом году

«Настало время провести вторую волну благоустройства и реабилитации больших московских парков. В этом году работы пройдут в Парке Горького, Сокольниках и музее-заповеднике “Коломенское”», — написал Собянин.
Мэр отметил, что ежегодно «Коломенское» посещают больше 4 миллионов человек — особой популярностью парковая территория музея-заповедника пользуется во время новогодних и масленичных гуляний и, конечно, во время цветения исторических яблоневых садов, заложенных еще в XVII веке.
Вместе с тем, по словам Собянина, есть и ряд проблем. К примеру, рекреационная нагрузка по территории распределена неравномерно, а набережная лишена многих элементарных удобств вроде беговых дорожек. Не хватает развлечений для детей, павильонов питания и проката.
«Новый проект призван решить текущие проблемы, сохранив при этом уникальный дух этого места. Так как территория музея-заповедника обширна, работы пройдут в три этапа — первый в этом году», — сказал Собянин.
Он пояснил, что работы начнутся с обновления набережной Москвы-реки в районе станции метро «Кленовый бульвар». Недалеко от места впадения в Москву-реку речки Жужи планируется создать еще один свадебный сад с церемониальным павильоном на 200 человек.
Кроме того, Собянин напомнил, что от причала «Коломенское» стартует круговой прогулочный маршрут по Москве-реке. В рамках благоустройства специалисты реконструируют причальную площадь, разместят павильоны речного транспорта, зал ожиданий, торговые павильоны, инфоцентр, а также ресторан с летней террасой и площадкой для танцев и представлений.
«Пешеходную часть набережной расширим за счет деревянного настила, который пройдет от причальной зоны в сторону Сабуровского моста. Соответственно, сможем выделить место под беговую дорожку, а в зимнее время на набережной можно будет организовать линейный каток протяженностью порядка 1,8 километра. Вдоль него будут расположены павильоны проката, инфоцентр, туалеты, кафе», — рассказал Собянин.
По словам мэра, на втором этапе планируется обновить парк аттракционов и добавить функционала рекреационной зоне вблизи метро «Кленовый бульвар», а также пространствам около исторических объектов.
«На третьем — займемся реабилитацией садов, оврагов и каскада прудов на Коломенском ручье. Реорганизуем пространство около Дворца царя Алексея Михайловича и Дьякова городища», — написал Собянин.
Он также отметил, что завершить проект планируется в ближайшие три года.