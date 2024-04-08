Раздел для помощи приморским бойцам СВО появился на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появился раздел фонда «Защитники Отечества», которым могут воспользоваться жители Приморья, участвующие в спецоперации. Он содержит подробности описание мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней, а также в нем можно найти ответы на интересующие вопросы.
«Госфонд “Защитники Отечества” уже работает в Приморском крае в режиме “одного окна”, координируя деятельность разных министерств и ведомств, объединенных максимально важной задачей — помочь ветеранам СВО вернуться к привычной жизни. Открытие регионального раздела на Госуслугах — еще одна возможность для нас стать ближе к нашим защитникам и своевременно оказывать им всю необходимую помощь», — поделилась глава приморского филиала фонда Наталья Кокорева.
«Внедряемая нами современная цифровая система, позволит собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации», — добавила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье ветераны спецоперации могут получить электронные многофункциональные удостоверения «СВОи».