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Раздел для помощи приморским бойцам СВО появился на «Госуслугах»

Новый раздел «Защитники Отечества» заработал на портале «Госуслуги» в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

На портале «Госуслуги» появился раздел фонда «Защитники Отечества», которым могут воспользоваться жители Приморья, участвующие в спецоперации. Он содержит подробности описание мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней, а также в нем можно найти ответы на интересующие вопросы.

«Госфонд “Защитники Отечества” уже работает в Приморском крае в режиме “одного окна”, координируя деятельность разных министерств и ведомств, объединенных максимально важной задачей — помочь ветеранам СВО вернуться к привычной жизни. Открытие регионального раздела на Госуслугах — еще одна возможность для нас стать ближе к нашим защитникам и своевременно оказывать им всю необходимую помощь», — поделилась глава приморского филиала фонда Наталья Кокорева.

А с 1 мая кроме раздела начнет работать и новый сайт фонда «Защитники Отечества». Здесь приморцы, участвующие в спецоперации, смогут найти ответы на вопросы о трудоустройстве и обучении, юридической помощи, познакомиться с общественными и благотворительными проектами.

«Внедряемая нами современная цифровая система, позволит собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации», — добавила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье ветераны спецоперации могут получить электронные многофункциональные удостоверения «СВОи».

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