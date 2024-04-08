Раздел для помощи приморским бойцам СВО появился на «Госуслугах»

«Госфонд “Защитники Отечества” уже работает в Приморском крае в режиме “одного окна”, координируя деятельность разных министерств и ведомств, объединенных максимально важной задачей — помочь ветеранам СВО вернуться к привычной жизни. Открытие регионального раздела на Госуслугах — еще одна возможность для нас стать ближе к нашим защитникам и своевременно оказывать им всю необходимую помощь», — поделилась глава приморского филиала фонда Наталья Кокорева.