В Приморье спасли пожилого рыбака, который выпал из лодки

Происшествие случилось в районе поселка Волчанец в заливе Восток. Пенсионер выпал из надувной лодки и не смог забраться обратно. Трагедии удалось избежать благодаря проходившим мимо на катере людям. Они приблизились к лодке и помогли мужчине выбраться из воды. «Дедуль, ну ты чего? Давай руку», — говорят люди за кадром.