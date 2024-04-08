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В Приморье спасли пожилого рыбака, который выпал из лодки

Мужчина не пострадал.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье спасли рыбака, выпавшего из резиновой лодки, сообщает ИА PrimaMedia.

Происшествие случилось в районе поселка Волчанец в заливе Восток. Пенсионер выпал из надувной лодки и не смог забраться обратно. Трагедии удалось избежать благодаря проходившим мимо на катере людям. Они приблизились к лодке и помогли мужчине выбраться из воды. «Дедуль, ну ты чего? Давай руку», — говорят люди за кадром.

Затем пожилому рыбаку дали сухую одежду и довезли его вместе с лодкой до берега.

Напомним, в Приморье в конце марта спасатели МЧС России оказали помощь пострадавшим на перевернувшейся лодке.