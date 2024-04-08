После ЧП с ребенком в Приморском океанариуме усиливают меры безопасности

Весь гостевой маршрут теперь снабдят табличками с просьбой к родителям и сопровождающим лицам не оставлять детей без присмотра. Об этом, кстати, сотрудники океанариума еще раз упомянули в своем официальном комментарии после ситуации с падением ребенка.