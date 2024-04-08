После ЧП с ребенком в Приморском океанариуме усиливают меры безопасности

Приморский океанариум принимает дополнительные меры для безопасности посетителей, сообщает ИА PrimaMedia. Поводом послужил инцидент, произошедший в пятницу, 5 апреля, когда трехлетний малыш упал с пятиметровой высоты.
Сейчас ребенок находится в больнице во Владивостоке, а по факту случившегося заведено уголовно дело.
В Минздраве Приморья рассказали о состоянии малыша, рухнувшего с высоты в океанариуме.
Тем временем, на втором этаже научно-образовательного комплекса, в месте расположения технического разрыва между полом второго этажа и остекленным фасадом, куда и провалился ребенок, теперь появился постоянный пост смотрителя. Сотрудник океанариума будет следить за порядком в часы работы. Также вдоль стены остекленного фасада установили дополнительные ограждения.
Чуть позже сам технический разрыв, который необходим для обслуживания здания, закроют специальной защитной сеткой — рабочие уже приступили к монтажу конструкции. В дополнение здесь появятся барьерные ограждения для ограничения доступа посетителей к фасаду.
Изменения коснутся и других локаций в океанариуме. Так, например, дополнительные ограждения установят и в местах высотных конструкций — в качестве временной меры ограничат доступ к балкону в зоне экспозиции «Тропический лес».
Весь гостевой маршрут теперь снабдят табличками с просьбой к родителям и сопровождающим лицам не оставлять детей без присмотра. Об этом, кстати, сотрудники океанариума еще раз упомянули в своем официальном комментарии после ситуации с падением ребенка.
«Администрация океанариума принимает все возможные меры для безопасности посетителей с детьми, но убедительно просит родителей оказывать в этом максимальное содействие», — еще раз уточнили в пресс-службе.