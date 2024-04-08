Сезон ремонта и строительства дорог начался в Краснодаре

На участках от 3-й Линии до проезда 2-й Линии и от 3-й Линии от Круговой до Толбухина уже начался основной этап ремонта. На первом участке обустраивается основание проезжей части на протяжении полукилометра. Ширина проезжей зоны составит 7 метров, что сделает ее более комфортной для транспорта.



На втором участке подрядчик заменит щебеночное основание и отремонтирует верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также планируется ремонт обочин на всей протяженности дороги.



Предварительно сообщается, что работы по укладке асфальтобетонного покрытия будут проводиться с ограничением движения. Профильный заместитель градоначальника Владимир Архипов отметил, что движение на этой улице довольно интенсивное, поэтому работы могут занять несколько дней.



Евгений Наумов подчеркнул важность этих работ для горожан, особенно для жителей данного района, где дороги ранее нуждались в серьезном ремонте. Качественное покрытие поможет разгрузить дорожное движение и сократить время в пути для местных жителей.



Глава также отметил благоприятную погоду для проведения ремонтных работ и построения дорожного покрытия, что даст возможность эффективно использовать этот период для улучшения дорожной инфраструктуры города.