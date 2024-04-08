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Четыре дачных маршрута отменили в Хабаровске

Причиной стал низкий поток пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс Хабаровского края предупредил об отмене четырех дачных маршрутов в 2024 году. Это был вынужденный шаг из-за низкого пассажиропотока. Чтобы не оставить людей полностью без транспортного сообщения, было принято решение внести корректировки в другие маршруты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

С этого года перестанут ходить автобусы:

— № 108 (Хабаровск — село Заозерное — садоводческое общество «Горбатый мост»);

— № 112 (Хабаровск — садоводческое общество «Дорожник»);

— № 120 (Хабаровск — садоводческое общество «Хуторок» — садоводческое общество «Ивушка»);

— № 121 (Хабаровск — садоводческое общество «Ветеран» — садоводческое общество «Восточное»).

Теперь в СО «Горбатый мост» можно будет добраться на круглогодичном автобусе № 108, который будет ходить от Хабаровска в село Заозерное. А в СО «Дорожник» будет ходить автобус № 111, в маршрут которого будут внесены изменения на время дачного сезона.