Четыре дачных маршрута отменили в Хабаровске

Теперь в СО «Горбатый мост» можно будет добраться на круглогодичном автобусе № 108, который будет ходить от Хабаровска в село Заозерное. А в СО «Дорожник» будет ходить автобус № 111, в маршрут которого будут внесены изменения на время дачного сезона.