Четыре дачных маршрута отменили в Хабаровске

Минтранс Хабаровского края предупредил об отмене четырех дачных маршрутов в 2024 году. Это был вынужденный шаг из-за низкого пассажиропотока. Чтобы не оставить людей полностью без транспортного сообщения, было принято решение внести корректировки в другие маршруты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С этого года перестанут ходить автобусы:
— № 108 (Хабаровск — село Заозерное — садоводческое общество «Горбатый мост»);
— № 112 (Хабаровск — садоводческое общество «Дорожник»);
— № 120 (Хабаровск — садоводческое общество «Хуторок» — садоводческое общество «Ивушка»);
— № 121 (Хабаровск — садоводческое общество «Ветеран» — садоводческое общество «Восточное»).
Теперь в СО «Горбатый мост» можно будет добраться на круглогодичном автобусе № 108, который будет ходить от Хабаровска в село Заозерное. А в СО «Дорожник» будет ходить автобус № 111, в маршрут которого будут внесены изменения на время дачного сезона.