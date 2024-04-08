Сезон фонтанов в Нижнем Новгороде начнется 1 мая, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
По словам мэра, до запуска фонтанов остается меньше месяца. Все ли городские фонтаны начнут работать одновременно и сколько времени продлится их сезон — не уточняется. В прошлом году они проработали до середины октября.
Напомним, в Нижнем Новгороде к летнему сезону очистят от мусора 14 пляжей и 5 зон отдыха. В порядок приведут во всех районах города, кроме Московского.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что уничтоженную вандалами подсветку восстановят в парке «Швейцария».