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Сезон фонтанов в Нижнем Новгороде начнется 1 мая

По словам мэра, до запуска фонтанов остается меньше месяца.

Источник: Нижегородская правда

Сезон фонтанов в Нижнем Новгороде начнется 1 мая, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

По словам мэра, до запуска фонтанов остается меньше месяца. Все ли городские фонтаны начнут работать одновременно и сколько времени продлится их сезон — не уточняется. В прошлом году они проработали до середины октября.

Напомним, в Нижнем Новгороде к летнему сезону очистят от мусора 14 пляжей и 5 зон отдыха. В порядок приведут во всех районах города, кроме Московского.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что уничтоженную вандалами подсветку восстановят в парке «Швейцария».

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