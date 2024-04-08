Во Владивостоке историческая подводная лодка С-56 предстала в новом свете

В рамках улучшения городской инфраструктуры и проведения санитарного двухмесячника во Владивостоке проведены работы по модернизации освещения на историческом объекте — подводной лодке С-56. Этот корабль-музей, являющийся частью мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», расположен на Корабельной набережной и является символом морской доблести.

Дмитрий Макеев, главный инженер муниципального унитарного предприятия «Владсвет», сообщил, что на подводной лодке были заменены устаревшие металлогалогенные лампы на современные светодиодные светильники. Их 19 штук и они обладают меньшей мощностью в 100 Вт, но при этом сохраняют зеленый цвет свечения и не выглядят более тусклыми, чем стоявшие ранее. Соблюдены все стандарты освещения для таких объектов. Особенностью светодиодных светильников является их способность автоматически включаться при наступлении сумерек, обеспечивая комфортное и равномерное освещение.