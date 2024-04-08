Во Владивостоке историческая подводная лодка С-56 предстала в новом свете

В рамках улучшения городской инфраструктуры и проведения санитарного двухмесячника во Владивостоке проведены работы по модернизации освещения на историческом объекте — подводной лодке С-56. Этот корабль-музей, являющийся частью мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», расположен на Корабельной набережной и является символом морской доблести.
Кроме того, в соседнем Адмиральском сквере были отремонтированы 42 опоры уличного освещения, что также входит в план мероприятий по благоустройству города.
Подводная лодка С-56 была установлена на набережной в качестве музея 9 мая 1975 года, в день 30-летия Победы. Расположенная в непосредственной близости от штаба Тихоокеанского флота и бухты Золотой Рог, она привлекает внимание как жителей города, так и туристов, интересующихся историей Великой Отечественной войны.