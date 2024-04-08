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В Волгограде 8 апреля официально завершился отопительный сезон

В квартирах волгоградцев отключили отопление 8 апреля 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоград пришло тепло, а вместе с этим в жилых домах областного центра стали остывать батареи. В городе в понедельник, 8 апреля 2024 года, официально завершился отопительный сезон. Напомним, мэр подписал соответствующее постановление на прошлой неделе.

В Волгограде продолжится подтопка социальных учреждений по заявкам их руководителей.

С завершением отопительного сезона в жилых домах в областном центре начнется подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. В скором времени волгоградцам начнут отключать горячую воду из-за ремонта городских теплосетей.

ЖКХ