В Волгограде 8 апреля официально завершился отопительный сезон

В Волгоград пришло тепло, а вместе с этим в жилых домах областного центра стали остывать батареи. В городе в понедельник, 8 апреля 2024 года, официально завершился отопительный сезон. Напомним, мэр подписал соответствующее постановление на прошлой неделе.