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Петербург на этой неделе может побить температурный рекорд 1890 года

Природа продолжает испытывать Петербург на прочность. На город надвигается аномальное тепло и на этой неделе может быть побит температурный рекорд 1890 года. Об этом рассказал в своем telegram-канале синоптик Александр Колесов.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Накануне в Петербург принесло настолько теплый воздух, что ночь на 8 апреля стала самой теплой за весь ряд наблюдений в городе. Столбик термометра показал +8,7 градуса, перекрыв рекорд 2008 года, когда температура достигла +7,3.

Однако к середине недели в городе может быть побит еще один рекорд, продолжает Колесов. 10 апреля в теплом секторе очередного обширного циклона, смещающегося через Скандинавию, создадутся условия для значительного повышения температуры воздуха. Максимальная температура днем может превысить рекорд 1890 года. Она достигнет +16,7 градусов.

Но температура может «замахнуться» и на отметку в +20 градусов, если будут соблюдены три условия: теплая воздушная масса, солнечный прогрев и южный ветер.

Однако синоптик напомнил, что погода в Северной столице переменчива и после прохождения холодного атмосферного фронта с дождиками температура воздуха вернется к нормальным для этого времени значениям днем в +8, +10 градусов.