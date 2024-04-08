Петербург на этой неделе может побить температурный рекорд 1890 года

Однако к середине недели в городе может быть побит еще один рекорд, продолжает Колесов. 10 апреля в теплом секторе очередного обширного циклона, смещающегося через Скандинавию, создадутся условия для значительного повышения температуры воздуха. Максимальная температура днем может превысить рекорд 1890 года. Она достигнет +16,7 градусов.