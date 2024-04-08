Петербург на этой неделе может побить температурный рекорд 1890 года

Накануне в Петербург принесло настолько теплый воздух, что ночь на 8 апреля стала самой теплой за весь ряд наблюдений в городе. Столбик термометра показал +8,7 градуса, перекрыв рекорд 2008 года, когда температура достигла +7,3.
Однако к середине недели в городе может быть побит еще один рекорд, продолжает Колесов. 10 апреля в теплом секторе очередного обширного циклона, смещающегося через Скандинавию, создадутся условия для значительного повышения температуры воздуха. Максимальная температура днем может превысить рекорд 1890 года. Она достигнет +16,7 градусов.
Но температура может «замахнуться» и на отметку в +20 градусов, если будут соблюдены три условия: теплая воздушная масса, солнечный прогрев и южный ветер.
Однако синоптик напомнил, что погода в Северной столице переменчива и после прохождения холодного атмосферного фронта с дождиками температура воздуха вернется к нормальным для этого времени значениям днем в +8, +10 градусов.