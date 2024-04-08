Посёлки на БАМе в фокусе нашего внимания — Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в настоящее время на территории региона идет прокладка вторых путей на 16 участках для увеличения провозной способности БАМа. Кроме того, реконструируется 20 разъездов и укладывается целый ряд искусственных сооружений передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Одно из отличительных качеств Михаила Дегтярева — готовность публично говорить о стратегии развития региона и приоритетных задачах, которые на этом пути предстоит решить властям всех уровней. Один из самых острых вопросов — развитие транспортной инфраструктуры, модернизация железной дороги и БАМ.
Об этом губернатор подробнее рассказал журналистам, а через них жителям. Кроме того, такое интервью — сигнал федеральному центру, что фокус внимания с темы железнодорожной инфраструктуры нельзя смещать в другую сторону.
— У нас в этом году на Восточном полигоне по перевалке грузов стоит цель в 180 млн тонн. После реконструкции и расширения БАМа, то есть к 2030 году, этот показатель должен достигнуть 210 млн тонн. Но тут еще нужно обратить внимание не только на железную дорогу как таковую, но и поселки, которые расположены вдоль нее. Они у нас в фокусе внимания. В ряде населенных пунктов мы модернизировали котельные, идет ремонт объектов ЖКХ, ремонтируются школы. Благодаря РЖД у жителей там есть работа и достойная зарплата, — рассказал Михаил Дегтярев.
Также он обратил внимание на то, что по завершению строительства Тихоокеанской железной дороги и порта «Эльга» в Тугуро-Чумиканском районе, высвободятся мощности БАМа и Транссиба от угля из Якутии и, соответственно, по дороге пойдут иные грузы. Из-за того, что в порты Дальнего Востока везется огромное количества угля, другие товары могут доставляться с задержкой.