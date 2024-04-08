Посёлки на БАМе в фокусе нашего внимания — Михаил Дегтярев

— У нас в этом году на Восточном полигоне по перевалке грузов стоит цель в 180 млн тонн. После реконструкции и расширения БАМа, то есть к 2030 году, этот показатель должен достигнуть 210 млн тонн. Но тут еще нужно обратить внимание не только на железную дорогу как таковую, но и поселки, которые расположены вдоль нее. Они у нас в фокусе внимания. В ряде населенных пунктов мы модернизировали котельные, идет ремонт объектов ЖКХ, ремонтируются школы. Благодаря РЖД у жителей там есть работа и достойная зарплата, — рассказал Михаил Дегтярев.