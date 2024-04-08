Операция «Чистое поколение — 2024» пройдет в Хабаровском крае

На территории Хабаровского края совместно с министерством здравоохранения, министерством образования и науки и комитетом по делам молодежи правительства края будет проведена комплексная операция по профилактике наркомании, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.
Межведомственное комплексное оперативно-профилактическое мероприятие будет состоять из двух этапов: с 8 по 17 апреля и с 11 по 20 ноября 2024 года.
Главные задачи мероприятия включают в себя пресечение распространения наркотиков среди несовершеннолетних, выявление участия подростков в незаконных действиях, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, а также повышение осведомленности населения о вреде наркотиков и ответственности за их незаконное распространение.
В рамках широкомасштабной операции по борьбе с наркотиками среди молодежи в Хабаровском крае будут проведены разнообразные мероприятия, включающие проверки мест, где подростки обычно собираются.
Телефоны доверия:
— анонимная круглосуточная психологическая помощь Центра психотерапии по номеру
— специальная «горячая линия» министерства здравоохранения края по номерам