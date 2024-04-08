Операция «Чистое поколение — 2024» пройдет в Хабаровском крае

Главные задачи мероприятия включают в себя пресечение распространения наркотиков среди несовершеннолетних, выявление участия подростков в незаконных действиях, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, а также повышение осведомленности населения о вреде наркотиков и ответственности за их незаконное распространение.