Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операция «Чистое поколение — 2024» пройдет в Хабаровском крае

Комплексная операция по профилактике наркомании пройдёт в два этапа.

На территории Хабаровского края совместно с министерством здравоохранения, министерством образования и науки и комитетом по делам молодежи правительства края будет проведена комплексная операция по профилактике наркомании, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

Межведомственное комплексное оперативно-профилактическое мероприятие будет состоять из двух этапов: с 8 по 17 апреля и с 11 по 20 ноября 2024 года.

Главные задачи мероприятия включают в себя пресечение распространения наркотиков среди несовершеннолетних, выявление участия подростков в незаконных действиях, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, а также повышение осведомленности населения о вреде наркотиков и ответственности за их незаконное распространение.

В рамках широкомасштабной операции по борьбе с наркотиками среди молодежи в Хабаровском крае будут проведены разнообразные мероприятия, включающие проверки мест, где подростки обычно собираются.

Телефоны доверия:

— анонимная круглосуточная психологическая помощь Центра психотерапии по номеру 8 (4212) 30−71−71.

— специальная «горячая линия» министерства здравоохранения края по номерам 8 (4212) 97−01−08, 8 (4212) 97−01−13 или 8 (4212) 56−30−23 в рабочие часы с 9:00 до 17:00.

здоровье