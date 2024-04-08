Савигар, Тамирлан, Сальсабиль и Ирис. Названы редкие имена казанских детей

За минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, в Казани родились 376 детей: 218 мальчиков и 158 девочек. Наибольший вес при рождении составил 4910 граммов, наименьший — 1300 граммов.
Чаще всего казанцы давали имена новорожденным Имран, Рамазан, Тимур, Амир, Самир, Адель, Макар, Мирон, София, Алиса, Таисия, Амина, Раяна, Милана и Мирослава.
Редкими именами стали Савигар, Илан, Рауль, Асгат, Ремир, Аристарх, Амиль, Асхат, Миран, Тамирлан, Райнур, Рилана, Демина, Инга, Нармина, Дилана, Асиля, Ариэлла, Сальсабиль, Раксана и Ирис.
Также на прошлой неделе 142 пары зарегистрировали брак, сообщили в управлении ЗАГС столицы РТ.