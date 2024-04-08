Первая жара ударит раньше: резкий взлет температур пообещали Хабаровскому краю 8−12 апреля

И это не предел. На выходных столбики термометров взлетят до +22 градусов. Но это не значит, что пальто и куртки можно убирать в шкаф до лучших времен. Погода весной очень обманчива и за резким потеплением может идти не менее стремительное похолодание. Вспомнить хотя бы февраль, когда столбики термометров поднимались до 0 градусов, а потом снова падали до −10 и ниже. Поэтому важно помнить о личной безопасности в столь неустойчивый период.