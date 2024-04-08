Первая жара ударит раньше: резкий взлет температур пообещали Хабаровскому краю 8−12 апреля

Неделя в Хабаровском крае началась с сильного ветра и снега, а закончится мощным потеплением. На календаре середина апреля, но жителей региона ждут летние температуры воздуха. Все, что нужно знать о прогнозе на неделю, — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Сначала о насущном: существенных осадков в регионе практически всю неделю не ожидается. Местами может пройти небольшой дождь, но вероятность этому крайне мала. Ощутимые кратковременные осадки, согласно предварительному прогнозу, обрушатся 13 апреля.
Что касается ветра, то он будет постепенно стихать. Порывы 15−20 метров в секунду сохранятся 9 апреля. После ожидается 9−14 и 7−12 метров в секунду.
— Ожидается постепенный рост температур воздуха. Ночью уже будут положительные, днем в начале недели +12+15 градусов. К концу «семидневки» поднимутся до +18 градусов, — рассказал в эфире РАДИ КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.
И это не предел. На выходных столбики термометров взлетят до +22 градусов. Но это не значит, что пальто и куртки можно убирать в шкаф до лучших времен. Погода весной очень обманчива и за резким потеплением может идти не менее стремительное похолодание. Вспомнить хотя бы февраль, когда столбики термометров поднимались до 0 градусов, а потом снова падали до −10 и ниже. Поэтому важно помнить о личной безопасности в столь неустойчивый период.
Прогноз предварительный и еще будет уточняться.