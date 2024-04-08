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Во Владивостоке обновят дорогу в районе Змеинки

Работы планируется завершить в течение недели.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке активно продолжается ремонт дорог. Сегодня, 8 апреля, бригады МБУ «Содержание городских территорий» начали аварийно-восстановительные работы на участке дороги по улице Зои Космодемьянской, сообщает ИА PrimaMedia.

Специалисты снимут асфальтобетонное покрытие на поврёжденных участках, протяженностью от остановки «Воронежская» до остановки «Змеинка». После этого дорожники подготовят участки к ремонту, а затем нанесут новый слой асфальта.

Работы планируется завершить в течение недели.

Локально восстанавливать дороги будут и по многим другим адресам.

Напомним, на нескольких улицах Владивостока стартовал ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».