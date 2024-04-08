Пропавший яхтсмен из Геленджика раскрыл подробности своего путешествия

Он передал свое извинение за беспокойство и переживания, вызванные его исчезновением, и объяснил, что прекратил отвечать из-за поломки спутниковой связи. Он также выразил благодарность создателю яхты, Виктору Языкову, и поделился дальнейшими планами.



Елагин сообщил, что предстоящее путешествие обсудят в ближайшие дни. Ему пришлось принимать решение, оставаться ли в Аргентине или отправляться дальше на Танжер (Марокко). Он отметил, что у него есть всего 10 дней до сезона ураганов, поэтому время на принятие решения ограничено. Но яхту в Аргентине нельзя оставить на долгое время.



По его словам, яхту «Дочь ветра» за последние две недели можно сравнить с «Летучим кораблем, которому не суждено достичь берега». Он также подчеркнул, что яхта является экологичной, без двигателя, и швартуется под парусами при необходимости.



Ранее сообщалось, что Елагин планировал оставить свою яхту на зиму у берегов Аргентины и завершить свое кругосветное путешествие.