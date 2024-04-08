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Омские синоптики назвали причины резкого похолодания и осадков

Как заявили в Обь-Иртышском УГМС, суббота, 6 апреля 2024 года, стала в Омской области самым теплым днем с начала года. По данным синоптиков, местами по региону температура воздуха в этот день поднималась от +11 до +17 градусов Цельсия.
Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°

Однако в ночь на 7 апреля 2024 года температура в Омской области понизилась до −5…-10 °С.

Синоптики озвучили причины резкого похолодания в Омской области и наступления осадков.

«Циклонический тип погоды будет преобладать 9−10 апреля, что способствует увеличению облачности, выпадению осадков в виде дождя и мокрого снега на большей части области. Ожидаемая в этот период температура воздуха ночью −2…+3 °С, при прояснении — до −7 °С, днем +3…+8 °С», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко.

Синоптики заявляют, что с ростом атмосферного давления в четверг, 11 апреля 2024 года, выглянет солнце, но северо-восточный ветер не позволит воздуху прогреться. Температура воздуха ночью −1…-6 °С, при прояснении — до −11 °С, днем +1…+6 °С.