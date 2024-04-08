8 апреля , СуперОмск , Общество

Омские синоптики назвали причины резкого похолодания и осадков

Как заявили в Обь-Иртышском УГМС, суббота, 6 апреля 2024 года, стала в Омской области самым теплым днем с начала года. По данным синоптиков, местами по региону температура воздуха в этот день поднималась от +11 до +17 градусов Цельсия.