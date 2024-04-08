В Петербурге в ходе рейда выявили нарушения миграционных законов

«В общей сложности было остановлено более 4 тысяч автомобилей, проверено более 5 тысяч человек, в том числе почти 1,5 тысячи иностранных граждан. Результатом проверки стало выявление нескольких сотен различных административных правонарушений, подавляющее большинство из которых, около 200, связано с нарушением миграционного законодательства», — говорится в релизе.