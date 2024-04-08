В Петербурге в ходе рейда выявили нарушения миграционных законов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Рейд, который полиция Санкт-Петербурга совместно с Росгвардией провели на трассах на въезде в город, выявил около 200 нарушений миграционных законов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.
«В общей сложности было остановлено более 4 тысяч автомобилей, проверено более 5 тысяч человек, в том числе почти 1,5 тысячи иностранных граждан. Результатом проверки стало выявление нескольких сотен различных административных правонарушений, подавляющее большинство из которых, около 200, связано с нарушением миграционного законодательства», — говорится в релизе.
Еще один итог рейда — возбуждение 12 уголовных дел, основная часть которых связана с незаконным оборотом наркотиков.
Как отмечается, в выходные дни наряды полиции были выставлены на основных трассах на въезде в Санкт-Петербург. В рейде участвовали около 500 полицейских, включая сотрудников миграционной и кинологической служб, а также более 200 росгвардейцев.