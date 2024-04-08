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Отдел ЗАГСа в Иркутске открыл дополнительные даты для свадеб в июне и июле

Коллектив ЗАГСа просит позаботиться о подаче заявления заранее.

Источник: Комсомольская правда

По просьбам жителей Иркутска служба ЗАГС по Иркутской области открыла дополнительные даты для регистрации брака в отделе по Свердловскому округу в июне и июле 2024 года. Об этом сообщают в ЗАГСе.

— Теперь для регистрации открыты даты: 1, 8, 15, 22, 29 июня и 6 июля. Для подачи заявления о заключении брака необходимо обратиться лично либо подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг, — говорят в учреждении.

Кроме того, коллектив ЗАГСа просит позаботиться о подаче заявления заранее.