«Виноваты родители»: врач из Волгограда назвала главную причину ожирения у детей

В последние годы проблема детского ожирения резко усугубилась. И виновата в этом чаще всего не плохая генетика, а родители. Так считает заведующая эндокринологическим отделением Волгоградской областной детской клинической больницы Татьяна Бондаренко. Говорит, многие мамочки и бабушки попросту закармливают своих деток.
«Конечно, есть генетическая предрасположенность к полноте. Уже доказано, что если оба родителя страдают от лишнего веса, то в 80% с такой проблемой столкнется и их ребенок. Бывает, что детское ожирение спровоцировано заболеванием. Но чаще всего виноваты родители, которые “лечат” вкусностями все “печальки” ребенка. В итоге имеем не только ожирение, но и психологические проблемы заедания».
Еще одна проблема — малоподвижность детей. Все меньше ребят занимается спортом, все больше — сидят дома за компьютерами и гаджетами.
При этом подчеркнула, что толстый ребенок и страдающий ожирением — это разные вещи. Какой вес для ребенка считается критическим и когда нужно срочно сажать его на диету?
«Если соотношение роста и веса превышает на 2 пункта, то речь идет о лишнем весе, если на 3 пункта — это уже ожирение. В 1 год мальчики должны в среднем весить 9,7 кг, девочки — 9 кг. К трем годам их вес должен составлять 13−16 кг, к шести — 18−24 кг», — уточнил эндокринолог.
Если у вашего ребенка появился лишний вес, то лучше обратиться к врачам, которые после обследования, исключив генетическое или синдромальное ожирение, назначат диетотерапию и посещение психолога.
Врач также напомнила родителям о «правиле тарелки», где в идеале половину должны занимать овощи, четверть — крупы, и еще четверть белок (мясо или рыба). И уберите из детского меню сладкие газировки и фастфуд, и поменьше давайте мучного и жирного.
«Не позволяйте ребенку есть перед телевизором или за компьютером, это тормозит чувство насыщения и приводит к перееданию», — подчеркнула волгоградский эндокринолог.