«Виноваты родители»: врач из Волгограда назвала главную причину ожирения у детей

«Конечно, есть генетическая предрасположенность к полноте. Уже доказано, что если оба родителя страдают от лишнего веса, то в 80% с такой проблемой столкнется и их ребенок. Бывает, что детское ожирение спровоцировано заболеванием. Но чаще всего виноваты родители, которые “лечат” вкусностями все “печальки” ребенка. В итоге имеем не только ожирение, но и психологические проблемы заедания».