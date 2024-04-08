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В Новосибирске изменилась работа светофора на перекрёстке Красного проспекта и Советской

Там появилась дополнительная секция для поворота на Советскую.

Источник: Freepik

В Центральном районе Новосибирска с понедельника, 8 апреля изменилась работа светофора на пересечении Красного проспекта и улицы Советской. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, для тех, кто поворачивает с Красного на Советскую, теперь установлена дополнительная секция, в результате чего движение машин с этого ряда будет регулироваться отдельной стрелкой.

Кроме того, на перекрёстке установили дополнительные дорожные знаки.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске ещё на четырёх перекрёстках появились комплексы фотовидеофиксации.