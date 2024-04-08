В Новосибирске изменилась работа светофора на перекрёстке Красного проспекта и Советской

В Центральном районе Новосибирска с понедельника, 8 апреля изменилась работа светофора на пересечении Красного проспекта и улицы Советской. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, для тех, кто поворачивает с Красного на Советскую, теперь установлена дополнительная секция, в результате чего движение машин с этого ряда будет регулироваться отдельной стрелкой.
Кроме того, на перекрёстке установили дополнительные дорожные знаки.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске ещё на четырёх перекрёстках появились комплексы фотовидеофиксации.